Американский боец Бестаев одержал победу над Гвердером на турнире Bellator 264

33-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Хаджимурат Бестаев, перебравшийся в США из России в возрасте 19 лет, одержал победу единогласным решением судей над представителем США Таем Гвердером (29-28, 29-28, 29-28) на турнире Bellator 264.
Таким образом, Гвердер потерпел четвёртое поражение в пяти боях промоушена Bellator. Для Бестаева же это был дебютный поединок на Bellator, всего на его счету в ММА 11 побед при пяти поражениях.
Ранее в 2020 году Бестаев проиграл в бою другому представителю США – Филипу Хоуэсу, из-за чего не смог получить приглашение выступать в UFC через турнир претендентов — Контендер-серию Даны Уайта.
Напомним, в главном событии Bellator 264 выступят чемпион лиги в среднем весе, экс-боец UFC Гегард Мусаси и Джон Сэлтер.
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