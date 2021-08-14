Корешков: я хочу побороться за место в топ-3

Российский боец Андрей Корешков прокомментировал свою победу в бою с Сабахом Хомаси. Напомним, поединок прошёл на турнире Bellator 264, по итогам боя Корешков одержал победу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).
«Я очень нервничал, потому что в Bellator я не выступал уже два года из-за проблем с визой. Но я рад вернуться, рад вернуться с хорошей победой.
В первом раунде я чувствовал себя немного неуверенно. Но затем всё стало лучше, и я начал слушать своего тренера. Я делал всё, что он говорил. Вы видели, что я много раз пытался пробить оппонента ударом коленом в прыжке. Это была команда тренера.
Хомаси оказался очень крепким, у него будто бы был каменный подбородок. В прошлом поединке он падал в нокдаун от любого попадания, но сегодня он очень хорошо проявил себя.
Считаю, что я один из лучших бойцов этого дивизиона, так что хочу побороться за место в топ-3. Я открыт к поединку с любым соперником. Нейман Грейси, Джейсон Джексон, Пол Дэйли, Майкл Пэйдж, да и любой другой оппонент меня устроит», – цитирует Корешкова MMAJunkie.
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