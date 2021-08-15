Ригондо проиграл Касимеро раздельным решением

Двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо проиграл по очкам филиппинцу Джону Риэль Касимеро. Их бой прошёл в ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (штат Калифорния) и стал главным событием вечера. Благодаря победе над Ригондо Касимеро отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.
Напомним, первое поражение на профессиональном ринге Ригондо потерпел в бою с украинцем Василием Ломаченко в 2017 году. После него он был лишён звания чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе. Впоследствии Гильермо признался, что решение провести поединок с Василием было ошибкой.
Ранее сообщалось, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес и чемпион IBF в суперсреднем весе Калеб Плант достигли предварительной договорённости о поединке.
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