Коппинджер: Альварес и Плант договорились провести бой в ноябре

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес и чемпион IBF в суперсреднем весе Калеб Плант достигли предварительной договорённости о поединке, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.
По информации источника, поединок должен состояться в ноябре, пусть изначально бой и планировался на 18 сентября.
Ранее Плант называл сумму, которую хочет получить за бой с Альваресом. Речь идёт о $ 10 млн.
Альварес заявлял, что в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом хочет провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Последний для себя бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.
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