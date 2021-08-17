Порье назвал своих потенциальных противников

Боец UFС в лёгком весе Дастин Порье рассказал, что Нейт Диаз или чемпион организации Чарльз Оливейра станут его следующими соперниками.



«Они оба являются моими потенциальными соперниками. Мне просто нужно взять телефон и поговорить с UFC о наших планах.



Считаю, что я больше всех заслуживаю боя за чемпионский титул. У меня пока нет информации о моём следующем противнике, но уверен, что она скоро появится», — цитирует Порье BJPenn.



Напомним, бой Порье и Диаза должен был пройти ещё в ноябре 2018 года на UFC 230 в Нью-Йорке, однако поединок был отменён, причём каждый из бойцов обвинил в срыве своего оппонента.



В настоящее время Нейт не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Что касается Порье, то он на UFC 264 победил Конора Макгрегора, это был их третий поединок. Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC, уступая лишь чемпиону Чарльзу Оливейре.