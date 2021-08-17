Ган раскрыл сумму, которую заработал за победу над Льюисом

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган рассказал, сколько заработал за победу над французским бойцом Дерриком Льюисом. Их поединок прошёл на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Ган победил в третьем раунде.
Как следует из данных MMAJunkie, ссылающегося на L’Equipe, Сириль без учёта налогов и выплаты тренерам заработал $ 350 тыс. После всех вычетов и конвертации валют выручка, по словам Гана, составит приблизительно € 160 тыс. (примерно $ 187 тыс.).
Напомним, Ган получил также бонус за лучшее выступление вечера, который принёс ему дополнительно $ 50 тыс.
Отметим, что конечная сумма в € 160 тыс. не включает в себя процент с продажи платных трансляций, а также различного рода бонусы, которые UFC отдельно выплачивает бойцам, помимо гарантированного гонорара.
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