Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ган раскрыл сумму, которую заработал за победу над Льюисом

Ган раскрыл сумму, которую заработал за победу над Льюисом
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган рассказал, сколько заработал за победу над французским бойцом Дерриком Льюисом. Их поединок прошёл на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Ган победил в третьем раунде.

Как следует из данных MMAJunkie, ссылающегося на L’Equipe, Сириль без учёта налогов и выплаты тренерам заработал $ 350 тыс. После всех вычетов и конвертации валют выручка, по словам Гана, составит приблизительно € 160 тыс. (примерно $ 187 тыс.).

Напомним, Ган получил также бонус за лучшее выступление вечера, который принёс ему дополнительно $ 50 тыс.

Отметим, что конечная сумма в € 160 тыс. не включает в себя процент с продажи платных трансляций, а также различного рода бонусы, которые UFC отдельно выплачивает бойцам, помимо гарантированного гонорара.

Новость по теме
Дана Уайт высказался о поединке между Ганом и Льюисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021