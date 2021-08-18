«Выглядит как испуганная курица». Хабиб высказался о последних боях Конора

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о последних поединках экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, результаты ирландца лишь подтверждают теорию о том, что спортсмены за всю карьеру могут выйти на пик возможностей лишь раз.
«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными, и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.
Напомним, Макгрегор проиграл три из последних четырёх поединков. В октябре 2018 года он досрочно уступил Нурмагомедову. В январе 2020 года ему удалось нокаутировать Дональда Серроне. После он дважды кряду досрочно уступил Дастину Порье.
- 18 августа 2021
-
13:59
-
13:48
-
13:37
-
13:31
-
13:21
-
13:18
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:39
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
11:38
-
10:57
-
10:15
-
10:02
-
09:54
-
00:53
-
00:40
- 17 августа 2021
-
23:44
-
22:51
-
21:57
-
21:27