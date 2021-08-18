«Выглядит как испуганная курица». Хабиб высказался о последних боях Конора

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о последних поединках экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, результаты ирландца лишь подтверждают теорию о том, что спортсмены за всю карьеру могут выйти на пик возможностей лишь раз.



«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными, и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Напомним, Макгрегор проиграл три из последних четырёх поединков. В октябре 2018 года он досрочно уступил Нурмагомедову. В январе 2020 года ему удалось нокаутировать Дональда Серроне. После он дважды кряду досрочно уступил Дастину Порье.