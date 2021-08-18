Чемпион WBO Смит и россиянин Саламов подписали контракт на бой
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит и российский боксёр Умар Саламов подписали контракт на бой, который должен состояться в конце октября или начале ноября. Об этом сообщил промоутер Смита Дегардиа.
«Арена The Theater в Madison Square Garden — самое логичное место для проведения боя. Я думаю, что это идеальная локация Смита, который сможет там провести первую защиту титула чемпиона мира. Мы, без сомнения, соберём полную арену», — приводит слова Дегардиа ESPN US.
Смит стал обладателем вакантного чемпионского пояса в апреле 2021 года, одолев раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) представителя России Максима Власова. Для Смита та победа стала 27-й в карьере при трёх поражениях.
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