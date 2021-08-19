Марк Годдард назвал Романа Богатова самым недисциплинированным бойцом UFC

Судья UFC и главный судья чемпионата Европы по ММА Марк Годдард рассказал, кто по его мнению является самым недисциплинированным бойцом в UFC. По словам Годдарда, это российский спортсмен Роман Богатов.
«Самый недисциплинированный боец UFC? Роман Богатов. Я останавливал поединок три или четыре раза, но он был доведён до конца. Роман вел себя безрассудно в октагоне, не контролировал себя, не оценивал риски и опасность, которую он представлял перед своим соперником и мной. За годы своей карьеры я повидал многое, но столько остановок боя из-за нарушений правил мне приходилось делать только из-за действий Богатова. Плюс он пытался выяснять отношения со мной, переходя на личности», — сказал Годдард в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.
Богатов был уволен из UFC после поражения от Леонардо Сантоса. После боя он угрожал Годдарду, высказывая недовольство судейством.
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