«Я тебя найду вне октагона!» Российский боец UFC угрожает знаменитому судье Годдарту

Роман Богатов проиграл по делу, но не нашёл ничего лучшего, чем оскорбления и угрозы.

UFC 251 стал удачным для Петра Яна и Муслима Салихова, а вот российские дебютанты промоушена порадовать не сумели. Если от дравшегося в «чужой» весовой категории Максима Гришина больших ожиданий не было, то на Романа Богатова болельщики возлагали определённые надежды. Его соперник, 40-летний Леонардо Сантос, вышел на коротком уведомлении и провёл лишь один поединок за последние четыре года. С другой стороны, за бразильца говорили громадный опыт и длительная беспроигрышная серия.

«Век Хабиба заканчивается». Дерзкий боец Богатов дебютирует на «Бойцовском острове» Непобедимый россиянин отказался от услуг тренера и хочет драться с топами.

29-летний Богатов, выходивший в октагон «Бойцовского острова» с рекордом 10-0, раздавал очень смелые интервью. Экс-чемпион М-1 был уверен, что вскоре будет биться за пояс UFC: «Больший интерес у меня вызывает топ-15, топ-10. Конечно, получить бой с ними не так просто, потому что это им всем неинтересно, никто не хочет рисковать, никто не хочет драться с ноунеймами, с новичками. Но всё-таки я буду надеяться. Обязательно кто-то будет говорить: «Куда лезешь? Пройди сначала путь!», но мне так не хочется. Не думаю, что мне удастся дойти до титула в то время, когда пояс будет держать Хабиб. Я думаю, через пару боёв он завершит карьеру. Век Нурмагомедова заканчивается. Пояс мне придётся завоёвывать у нового чемпиона».

«Поздравляю, сладкий Ян. Но ты — полный отстой!» Сехудо умеет найти добрые слова Открытие «Бойцовского острова» получилось неоднозначным. Богатов и Гришин потерпели поражения, Салихов победил. А главный бой всех усыпил.

Возможно, Богатов ментально перегорел или неправильно построил подготовку к бою. Мог повлиять и тот факт, что Роман занимается без тренера. Как бы то ни было, на первых минутах россиянин смотрелся не слишком уверенно. Дважды уроженец Новотроицка неловко поскользнулся, едва не оказавшись под ударами.

Вскоре россиянин впервые вызвал недовольство судьи, случайно ткнув сопернику пальцем в глаз. В целом пятиминутка получилась довольно равной, но бразилец был поточнее. Второй раунд получился провальным: Богатов пропустил мощный удар и «поплыл», находясь на грани нокаута. Роман упал на канвас и больше минуты героически «выживал» под пушечными ударами Сантоса. Внезапно 40-летний бразилец устал и остановился, позволив сопернику забрать концовку.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Перед третьим раундом Богатова как следует «накачали» в углу: секундант дал бойцу пощёчину и просил «вспомнить, ради чего он здесь» и включить режим убийцы. Россиянин энергично бросился вперёд, но избыток эмоций сбил координацию: Роман сильно ударил оппонента в пах. Леонардо долго не мог встать, бой находился на грани остановки. Постепенно бразилец поднялся и приготовился вновь сдерживать мощный напор.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Богатов бросился вперёд и прижал Сантоса к сетке, безуспешно пытаясь стянуть в партер. Вскоре Роман вновь ткнул соперника в пах, промахнувшись с ударом в клинче. Рефери Марк Годдард серьёзно поговорил с россиянином, но почти сразу тот допустил ещё одну грубую ошибку, нанеся Сантосу запрещённый удар коленом. Неаккуратность вышла Богатову боком: с него сняли сразу два очка. В концовке Роман пытался нокаутировать обессиленного бразильца, но ему немного не хватило времени.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Итог судейского решения был предсказуем: 29-26 в пользу Леонардо Сантоса. Даже без вычета снятых рефери баллов Богатов проиграл свой дебютный поединок в UFC. Безусловно, постоянные остановки тоже сыграли на руку спортсмену из Бразилии, который после второго раунда безостановочно хватал ртом воздух.

Самое неприятное началось после поединка: Богатов начал писать странные вещи в «Твиттере». Сначала он стал подшучивать над своими ударами в пах: «Берегите свои орехи, иначе я их испорчу. Я могу их даже откусить. Зовите меня Разрушителем».

Следующее сообщение было откровенно глупым и относилось к рефери: «Марк Годдард, ты скотина (было использовано более жёсткое оскорбление. – Прим. «Чемпионата»). Просто подожди, пока я тебя найду вне октагона». Роман остался недоволен жёстким разговором с Марком и не согласен, что наносил удары в пах. В «Инстаграме» боец выложил повторы и спрашивает болельщиков, увидели ли они запрещённые удары.

Угрожать именитому рефери и осыпать его оскорблениями – странный ход. Даже если Годдард действительно совершил ошибки, повлиявшие на ход боя, высказывания Богатова выглядят ребячеством. Однако будем честными: россиянин плохо провёл поединок и действительно наносил запрещённые удары. Если Годдард не сделал бы Роману ни одного замечания, тот бы всё равно проиграл судейским решением.

Теперь же будущее экс-чемпиона М-1 в главном промоушене мира под угрозой. Если руководство UFC обратит внимание на высказывания бойца, ему несдобровать. Да и встречаться с Годдардом «в тёмном переулке» не рекомендуется. Бывший полутяжеловес давно завершил карьеру спортсмена, но жёсткий удар у него наверняка остался.