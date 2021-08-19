Диана Авсарагова: никогда не думала о феминизме. Мужчина от природы главный

Боец Bellator Диана Авсарагова рассказала о том, как кавказские мужчины относятся к девушкам в спорте.



«В Чечне нет женской борьбы. Тут это запрещено. Из бойцов-девушек только мы – приезжие. Ещё есть местные чеченки, но они еще маленькие. В Чечне чисто ММА. Но здесь и мужчины, и девушки – все в одном зале.



В первое время, когда мы приехали, мужчины так с удивлением смотрели нас, но никто ничего не говорил. Просто для них это были первые сборы с девушками. Конечно, для них это удивление. А потом столько сборов вместе прошли. Месяц, два: относятся уже к нам, как к пацанам. Мы с ними готовимся, вес гоняем. Мы уже большая спортивная семья.



Мужчины думают, что девушки приравниваются к ним по правам? Не-не. Я никогда этого не понимала, когда мне такое пишут. Девушка хочет заниматься спортом для себя, а не чтобы приравняться к кому-то. Бред какой-то. Я не феминистка. Например, слово «бойцунья» мне не нравится. Мне кажется, для девушки слово «боец» – нормально. Я никогда не думала о феминизме.



Мужчина есть мужчина. Он сильнее. Какая бы спортсменка ни была. Мужчина от природы главный, что бы ни было. И то, что мужчины зарабатывают больше, это тоже нормально. Я всегда говорю: если девочка хочет заниматься спортом, то ей нельзя запрещать. Если б мне запретили, я нигде себя не видела. Я не любила учиться. Хотя сейчас об этом жалею.



Быть образованной – неплохо! Я ходила на национальные танцы. Мне нравилось, но не настолько. Почему я говорю про образование? Я не учила английский язык. Думала, что он мне никогда не понадобится. А сейчас очень сильно жалею. Но я начала», — приводит слова Авсараговой «Евроспорт».