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Усман Нурмагомедов поднялся на строчку вверх в обновлённом рейтинге Bellator

Усман Нурмагомедов поднялся на строчку вверх в обновлённом рейтинге Bellator
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Пресс-служба Bellator представила обновлённый рейтинг бойцов промоушена, согласно которому 23-летний российский боец Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории, поднялся на одну строчку вверх и теперь занимает шестое место.

Нурмагомедову с рекордом 13-0 удалось обойти 32-летнего американца Майлса Джури. Напомним, Усман на турнире Bellator 263, состоявшемся 31 июля, техническим нокаутом победил Мэнни Муро. Это был его второй поединок на промоушене, в дебютном же ему удалось выиграть поединок с Майком Хэмилом.

Отметим, что 29-летний российский боец лёгкой весовой категории Магомед Магомедов после поражения от Рауфеона Стотса на Bellator 264, прошедшем 13 августа, опустился в рейтинге на строчку вниз – с третьего на чётвертое место.

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США)пройдёт мероприятие Bellator 265. В его главном событии встретятся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и представитель Франции Чейк Конго.

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