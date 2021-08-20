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Марина Мохнаткина единогласным решением судей победила Клаудиу Замору на турнире PFL 8

Марина Мохнаткина единогласным решением судей победила Клаудиу Замору на турнире PFL 8
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В ночь с 19 на 20 августа, в Голливуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 8, в предварительном карде которого сошлись 33-летняя представительница России Марина Мохнаткина и 35-летняя американка Клаудиа Замора.

В результате 3-раундового поединка победу единогласным решением судей одержала Марина Мохнаткина – 30-27, 30-27, 30-27.

Таким образом, благодаря победе в этом бою Мохнаткина получила возможность подписать контракт с лигой на 2022 год. Этот бой был для неё дебютным на промоушене. Ранее она провела два боя на Bellator с разницей в два года между ними. Всего в ММА на её счету шесть побед и два поражения.

Напомним, главным событием спортивного шоу PFL 8 станет поединок с участием чемпионки организации в лёгком весе Кайлы Харрисон и представительницы Новой Зеландии Джены Фабиан. Этот бой состоится в рамках полуфинала Гран-при в женском лёгком дивизионе.

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