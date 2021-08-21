Менеджер Сергея Харитонова заявил, что российский боец сломал руку в бою с Чейком Конго

Юрий Фофанов, менеджер 41-летнего российского бойца Сергея Харитонова, высказался о поражении своего клиента от 46-летнего представителя Франции Чейка Конго в главном бою турнира Bellator 265.

«Серёга, дружище, ты всё равно лучший! Вернёмся сильнее и всех порвём! Здоровья!

К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!» — гласит пост Фофанова в «сториз» «Инстаграма».

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Напомним, ключевым в поединке стал второй раунд, во второй половине которого Сергею Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Чейк Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу.