Уорд оценил работу судей в поединке Пакьяо — Угас

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился впечатлениями от работы судей в противостоянии Мэнни Пакьяо с Йорденисом Угасом. Американец также поздравил кубинца с победой.
«Судьи всё сделали верно. Рад за Угаса. Скромный старт семейного человека. Он отличный боец. Теперь заплатите ему», — написал Уорд на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 22 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась схватка между чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом и экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. По завершении 12 раундов все судьи отдали предпочтение Угасу — 115:113, 116:112 и 116:112.
При этом отметим, что Мэнни нанёс в два раза больше ударов, но был менее точным в два раза.
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