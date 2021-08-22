Роуч прокомментировал поражение Мэнни Пакьяо

Известный тренер Фредди Роуч прокомментировал поражение своего подопечного, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в поединке с Йорденисом Угасом. Роуч не исключил, что после этого 42-летний филиппинец повесит перчатки на гвоздь.

«Ненавижу думать о том, что он завершит карьеру. Но этот день настанет, не исключено, что это случится сейчас. Сегодня нам не удалось показать хороший бой, посмотрим, что решит Пакьяо. Угас очень хорошо работал на дистанции. У него очень длинные руки, он высокий. Мэнни было сложно достать Йордениса. Кубинец провёл хороший поединок», — приводит слова Роуча Boxingnews24.

Напомним, ранним утром 22 августа по московскому времени Мэнни Пакьяо единогласным решением судей проиграл Йорденису Угасу.