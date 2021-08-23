Таджикский боец MMA попал в ДТП и разбил машину в Казани. Фото

Таджикский боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев стал участником дорожного-транспортного происшествия в Казани. Соответствующие фотографии появились в «сториз» его «инстаграма».

Фото: «Инстаграм» Чоршанбе Чоршанбиева

Чоршанбиев объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги, сообщает «Реальное время». По одной из версий, спортсмен сам вызвал автоинспекторов.

26-летний Чоршанбе Чоршанбиев выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. Последний поединок таджикский спортсмен провёл в сентябре 2020 года, победив Радомира Филиппова на турнире Fight Nights Global 97. Всего на его счету семь боёв, в которых он одержал четыре победы и потерпел два поражения, ещё один поединок с его участием завершился вничью.