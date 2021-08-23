Таджикский боец MMA попал в ДТП и разбил машину в Казани. Фото

Таджикский боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев стал участником дорожного-транспортного происшествия в Казани. Соответствующие фотографии появились в «сториз» его «инстаграма».
Фото: «Инстаграм» Чоршанбе Чоршанбиева
Чоршанбиев объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги, сообщает «Реальное время». По одной из версий, спортсмен сам вызвал автоинспекторов.
26-летний Чоршанбе Чоршанбиев выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. Последний поединок таджикский спортсмен провёл в сентябре 2020 года, победив Радомира Филиппова на турнире Fight Nights Global 97. Всего на его счету семь боёв, в которых он одержал четыре победы и потерпел два поражения, ещё один поединок с его участием завершился вничью.
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