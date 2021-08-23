Тарасов отреагировал на совместное фото А. Емельяненко и Джигана

Российский боец смешанных единоборств и блогер Артём Тарасов прокомментировал совместное фото другого бойца MMA Александра Емельяненко с известным российским рэп-исполнителем Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с Тарасовым (18 сентября), Джиганом и Владимиром Минеевым.

«Двоих не почувствую», — написал Тарасов в комментариях к соответствующему фото.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Вот что написали другие подписчики:

«Пахнет шоу, а не боем нормальным».

«Споить хочет специально, что ли?»

«Александр, про тебя пора кино снимать! Ты лучший».

«Только не набухайтесь, ради бога».

Напомним, долгое время Александр Емельяненко утверждал, что следующий поединок проведёт по правилам бокса с Джиганом. Но недавно стало известно, что стороны пока не пришли к соглашению.