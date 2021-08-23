Порье потроллил Макгрегора обидным фото. Тот отреагировал

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье потроллил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Порье выложил в «Твиттер» фотографию, сделанное в ходе победного боя с Макгрегором, когда ирландец оказался на настиле.

Фото: https://twitter.com/DustinPoirier

«Да, чувак, живи воспоминаниями. Я тоже так буду. Я играл твоей головой, словно баскетбольным мячом. Твоя жена, бро… Личные сообщения. Я бил локтями тебя по макушке. Это самая мягкая часть твоего черепа, которая так и не затвердела, с тех пор как ты был ребёнком. Я сверлил твой череп на скорости 100 миль в час. Ты спал у меня на коленках», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Макгрегор и Порье провели три поединка. Дважды победу одержал Дастин, один раз — Конор.