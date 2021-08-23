Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана, которые его раскритиковали

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принёс извинения болельщикам из Афганистана. Ранее подписчики Нурмагомедова подвергли его жёсткой критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане.

«Реакция была на то, что я не хотел комментировать политику. Реакцию я получил бурную от болельщиков из Афганистана. Пересмотрел ответ, там было неправильно сказано, что меня не касается, что там за тысячу километров. У меня с их народом очень тесные отношения. Под Сан-Хосе живут очень много афганцев, у меня там есть друзья из разных сфер. Они неправильно меня поняли. Я не хотел комментировать политическую обстановку. Хотел бы принести извинения, надеюсь, они меня простят. Когда я говорил, у меня было другое в голове. Повторюсь, я просто не хотел трогать политику.

Афганистан много видел на своём веку. За этот народ больно, переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего», — передаёт слова Хабиба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.