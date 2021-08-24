Махачев обратился к белорусскому борцу, уступившему в финале ОИ-2020 россиянину Сидакову

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме». Ислам показал фото с Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим Беларусь. В финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе Магомедхабиб уступил россиянину Заурбеку Сидакову.



«Серебряный призёр Игр в Токио. Твоя борьба была украшением этой Олимпиады», — подписал фото Махачев.

Фото можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей. Следующий бой он проведёт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом. Поединок состоится на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).