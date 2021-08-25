Стал известен формат боя А. Емельяненко — А. Тарасов

Стали известны подробности, касающиеся организации поединка российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и бойца MMA и блогера Артёма Тарасова. О них рассказал основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.

По словам Арутюняна, бой будет состоять из трёх раундов по две минуты.

«Бой пройдёт 18 сентября. Правила кулачных поединков, но в ММА-перчатках. Будут три раунда по две минуты.

В прямом эфире бой будет транслироваться на сайте одной букмекерской компании для зарегистрированных пользователей, на самом турнире зрителей не будет. Только гости и секунданты. Потом поединок в записи обязательно будет выложен на канале «Наше дело». В этот же вечер будет драться Максим Новосёлов, также пройдут полуфиналы Гран-при в трёх весовых категориях», — приводит слова Арутюняна Sports.ru.