Хабиб Нурмагомедов оставил философский пост в «Инстаграме»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оставил сообщение философского характера в своем «инстаграме».
«Чтобы забрать крепость, нужны одни люди, а вот чтобы удержать — уже другие…» — написал он, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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