Ринг-гёрл ответила Хабибу Нурмагомедову на его слова о «самом ненужном» в MMA
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Руководитель коллектива профессиональных ринг-гёрлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Ранее он заявил, что ринг-гёрлз, по его мнению, — это «самое ненужное» в смешанных единоборствах.
«Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться.
Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас», — приводит слова Дарьи Шовкопляс издание «Лайф».
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