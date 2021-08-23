Хабиб Нурмагомедов: ринг-гёрлз — это самое ненужное в единоборствах

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова рассказал об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов. Турнир памяти Нурмагомедова-старшего пройдёт в Москве 17 сентября.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются.

Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать Камилу (Гаджиеву. — Прим. «Чемпионата»). Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте.

В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично моё мнение.

Дана Уайт — это Дана Уайт, Камил — это Камил. Я же не хожу к вам со своими законами. И вы к нам не ходите», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

«Что касается ринг-гёрлз, то мы это с Хабибом обсудили и решили, что их не будет. Их и на прошлогоднем турнире не было», — добавил Гаджиев.