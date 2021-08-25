Фёдор Емеляненко: мне больше нравится драться за рубежом. Там меньше внимания

Российский боец Bellator Фёдор Емеляненко признался, что ему больше нравится выступать за рубежом, чем в России.
«Мне больше нравится драться за рубежом. Там меньше внимания, меньше дёрганий. Уезжаю дней за 10 и, скажем так, предоставлен сам себе. Здесь все-таки начинаются звонки, интервью, много людей приходит-уходит: «распишитесь, сфотографироваться». Но для меня большая радость, конечно, выступить перед своими зрителями, перед россиянами. Это перекрывает всё, ну, можно и потерпеть», — приводит слова Емельяненко «9 канал Старый Оскол».
На счету Емельяненко в общей сложности 46 поединков в смешанных единоборствах. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Следующий бой Емельяненко проведёт 23 октября в Москве. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Этот бой станет главным событием шоу.
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