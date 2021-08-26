А. Емельяненко объяснил свои слова о соперниках Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал свои слова о соперниках бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Емельяненко заявил, что в карьере Нурмагомедова был лишь один серьёзный соперник, а именно Конор Макгрегор.

«Я имел в виду, что у Хабиба не было серьёзных соперников до Конора. А до этого момента его просто грамотно вёл промоутер до чемпионского пояса», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

