Команды Джейка Пола и Тайрона Вудли повздорили друг с другом на пресс-конференции

Состоявшаяся в Кливленде (США) финальная пресс-конференция с участием известного видеоблогера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли омрачилась скандалом. Конфликтная ситуация произошла после того, как член команды Пола оскорбил мать Вудли. Сразу после этого представители бойцов вступили в словесную перепалку друг с другом, прекратить которую удалось лишь при содействии сотрудников безопасности.
Видео можно посмотреть на странице известного журналиста и инсайдера Ариэля Хельвани в «Твиттере».
Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить в Огайо по правилам бокса. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC. Кроме того, Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».
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