Сен-Пьер назвал условие боя с де ла Хойей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадский спортсмен Жорж Сен-Пьер рассказал, при каком условии готов провести боксёрский поединок с экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. По его словам, это произойдёт в том случае, если де ла Хойя победит экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.

«Я болею за Витора Белфорта. Он мой друг. Но, если что-то случится и Оскар победит, я открыт к бою с ним. Посмотрим.

Мой контракт с UFC действует ещё год или два. Но я не собираюсь уходить в никуда. Если эта идея всё ещё будет интересовать меня, когда мне будет 41 или 42, может, я вернусь к этому», — приводит слова Сен-Пьера BoxingScene.

Бой Оскар де ла Хойя — Витор Белфорт состоится 11 сентября.