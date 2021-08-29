Логан Пол высказался по поводу поединка своего брата с Вудли
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Блогер Логан Пол на своей официальной странице в «Твиттере» разместил пост по поводу предстоящего боя своего брата Джейка с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.
«Джейк собирается накрахмалить Вудли в это воскресенье. Факт», — написал Логан.
Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить по правилам бокса в США, в родном штате Джейка — Огайо. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC. Вудли также дал понять, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Ранее мнением о победителе этого поединка поделился американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе.
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