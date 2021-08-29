Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол высказался по поводу поединка своего брата с Вудли

Логан Пол высказался по поводу поединка своего брата с Вудли
Комментарии

Блогер Логан Пол на своей официальной странице в «Твиттере» разместил пост по поводу предстоящего боя своего брата Джейка с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

«Джейк собирается накрахмалить Вудли в это воскресенье. Факт», — написал Логан.

Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить по правилам бокса в США, в родном штате Джейка — Огайо. Ранее Вудли признал, что получит за этот бой больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC. Вудли также дал понять, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Ранее мнением о победителе этого поединка поделился американский боец MMA Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе.

Новость по теме
Кевин Ли поделился мнением о победителе предстоящего боя Вудли и Джейка Пола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021