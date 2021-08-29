«Моя принцесса». Александр Емельяненко опубликовал фото с дочерью

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опублоиковал в своём «инстаграме» фотографию с дочерью.



«Моя принцесса», — подписал Александр Емельяненко фотографию в «Инстаграме».



Дочери Александра Емельяненко исполнилось 13 лет.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.

40-летний Александр Емельяненко провёл 37 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед и потерпев восемь поражений, ещё один бой закончился вничью.



Следующий поединок Александр Емельяненко проведёт против блогера Артёма Тарасова. Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября и пройдёт по правилам бокса, но в перчатках, использующихся в MMA.