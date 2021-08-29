Конор Макгрегор: сегодня важный день. Я впервые прошёлся после операции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о процессе восстановления после перелома ноги.
«Сегодня важный день. Я впервые прошёлся после операции. Я выдерживаю половину массы своего большого тела!
Мне предстоит долгий путь, но я получил стимул. Спасибо всем за постоянную поддержку. Пусть всех вас хранит Господь. Счастливого дня!», — написал в своём «инстаграме» Макгрегор.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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