«Будет что-то похуже больницы». Махачев — о четвёртом бое Макгрегора с Порье
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что думает по поводу возможности организации четвёртого поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе американца Дастина Порье. В 2021 году Конор Макгрегор дважды проиграл Дастину Порье, после того как нокаутировал его в поединке в 2014 году.
«Для публики это хороший бой. Всем будет интересно. Я думаю, что Порье его также переедет.
Что Конора будет ждать после этого? Уже не знаю. Больница уже его дождалась. Теперь что-то похуже будет», — рассказал Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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