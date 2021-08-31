Тренер Емельяненко: на лапах тяжелее держать было Александра, нежели Фёдора

Тренер Фёдора Емельяненко по боксу Александр Мичков рассказал, чем удар его подопечного отличается от удара брата Александра.



«Жёсткий удар у Феди, а Саша бьёт именно тяжело. Знаете, как это отличается по ощущениям? У Фёдора удар резкий: касание, удар останавливается в точке, где цель. И кулак, как теннисный мяч, отскакивает. А Саша как будто бьёт, надавливает на это место и проламывает. Его на лапах тяжелее держать было, трещало всё: от макушки до пяток», — приводит слова тренера «Матч ТВ»

40-летний Александр Емельяненко провёл 37 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед и потерпев восемь поражений, ещё один бой закончился вничью.



Следующий поединок Александр Емельяненко проведёт против блогера Артёма Тарасова. Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября и пройдёт по правилам бокса, но в перчатках, использующихся в MMA.

На счету Фёдора Емельяненко в общей сложности 46 поединков в смешанных единоборствах. В них он одержал 39 побед, шесть раз проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Следующий бой Емельяненко проведёт 23 октября в Москве. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Этот бой станет главным событием шоу.