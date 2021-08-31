Okko эксклюзивно покажет бой Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила на Bellator 269

Okko эксклюзивно покажет бой занимающего шестую строчку рейтинга Bellator легковеса Усмана Нурмагомедова (13-0) с Патриком Пиетилой (11-8) в рамках турнира Bellator 269, главным поединком которого станет схватка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Турнир состоится в Москве 23 октября. В главном карде турнира Okko также эксклюзивно покажет схватку экс-чемпиона Bellator в тяжёлом весе Виталия Минакова (22-1) с Саидом Совма (7-2).
Обновлённый кард турнира Bellator 269: Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Главный бой, тяжёлый вес: Фёдор Емельяненко (39-6, 1) – Тимоти Джонсон (15-7)
Тяжёлый вес: Виталий Минаков (22-1) – Саид Совма (7-2)
Категория 72,5 кг: Усман Нурмагомедов (13-0) – Патрик Пиетила (11-8)
Полусредний вес: Андрей Корешков (24-4) – Рустам Хабилов (24-4)
Предварительный кард
Легчайший вес: Брайан Мур (14-7) – Никита Михайлов (7-1)
Полусредний вес: Грачик Бозинян (11-4) – Росс Хьюстон (8-1, 1)
Наилегчайший вес, женщины: Ирина Алексеева (3-1) – Стефани Йело Паж (5-2)
Полусредний вес: Алексей Шуркевич (12-4) – Кристиан Экерлин (13-5)
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