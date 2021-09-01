Боец MMA нокаутировал соперника коленом в голову на дуэли взглядов. Видео
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В «инстаграме» fistfights7 выложили видео, в котором показано, как боец смешанных единоборств нокаутировал соперника коленом в голову на дуэли взглядов. Инцидент случился на одном из турниров белорусского промоушена Zames Fight Club, который состоялся в минувшие выходные.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Его надо пожизненно дисквалифицировать».
«И штрафные санкции ввести ему. Это вроде спорт, а не драка на улице, чтобы, как крыса, бить человека исподтишка».
«Что за чёрт, этого парня необходимо засадить в тюрьму».
«Что за шутки от промоушена. Бойцы должны подать в суд на организацию за продвижение этой фигни».
«Скажите им кто-нибудь, что это спорт, а не уличная драка».
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