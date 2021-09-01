«Что это за спорт, где лежачего добивают?» Моргенштерн предложил запретить MMA

Известный российский рэпер Моргенштерн обрушился с критикой на смешанные единоборства. По его мнению, нужно ввести цензуру и запретить MMA.

«ММА-шники — у них же фанаты какие. В одно время они сплотились и такие: «Моргенштерн — плохо, убрать, запретить, цензура, развращает детей».

Касательно этой ситуации я хочу выступить со встречным заявлением. Я хочу ввести цензуру и запретить ММА. Дети на вас смотрят и друг другу лица бьют на улицах. А про добивание лежачего — молчу. Что за спорт, где лежачего добивают? И все рады.

Что это за фигня (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)? Это по-мужски? Я предлагаю запретить ММА, ввести цензуру», — заявил Моргенштерн в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».