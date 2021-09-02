А. Емельяненко объяснил, почему отказался уехать на ПМЖ из России

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему отклонил все предложения переехать на постоянное место жительства в другую страну. Ему предлагали переехать в Японию и в Корею.

«Я выбрал Россию, хотя у меня есть возможность жить в другой стране. Не уезжаю специально, целенаправленно: живу здесь, развиваю здесь смешанные единоборства, пропагандирую спорт и, по возможности, здоровый образ жизни.

Куда предлагали переехать? В Японию было предложение переехать, выступать там и жить. Сказал, никуда не поеду, буду здесь. Здесь всё устраивает. Я русский.

В Корею предлагали приехать, на зарплату хотели поставить, жильё снять. Хотели, чтобы прямо выступал за Корею», — приводит слова Емельяненко Sport24.