А. Емельяненко объяснил, почему отказался уехать на ПМЖ из России
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему отклонил все предложения переехать на постоянное место жительства в другую страну. Ему предлагали переехать в Японию и в Корею.
«Я выбрал Россию, хотя у меня есть возможность жить в другой стране. Не уезжаю специально, целенаправленно: живу здесь, развиваю здесь смешанные единоборства, пропагандирую спорт и, по возможности, здоровый образ жизни.
Куда предлагали переехать? В Японию было предложение переехать, выступать там и жить. Сказал, никуда не поеду, буду здесь. Здесь всё устраивает. Я русский.
В Корею предлагали приехать, на зарплату хотели поставить, жильё снять. Хотели, чтобы прямо выступал за Корею», — приводит слова Емельяненко Sport24.
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