Шлеменко прокомментировал конфликт с Моргенштерном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал конфликт с известным рэпером Моргенштерном. Ранее Шлеменко не раз жёстко критиковал Моргенштерна, который, по его мнению, исповедует ложные ценности.
«Меня обвиняют некоторые, что я гонюсь за хайпом, но если бы мне был нужен хайп, то лучше ситуации не придумать, согласитесь. Встретиться с ним (с Моргенштерном. — Прим. «Чемпионата»), пообщаться, разыграть какую-нибудь сценку дебильную: потолкаться, с его охраной подраться. Конечно, это даст хайп. Но с точки зрения понятий человеческих… Я же не лицемер по жизни. И высказался я о нём не ради хайпа.
Моя главная задача — обратить внимание на проблему, и я это сделал. Теперь во многих городах начинают запрещать его концерты. А то, что кто-то из индустрии ММА пытается с ним сотрудничать, сделать на этом хайп, — ну я не буду такого поддерживать. В моей жизни я никогда не зарабатывал на том, что убивает людей. И никогда не гнался за хайпом», — цитирует Шлеменко Sport24.
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