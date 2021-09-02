Шлеменко прокомментировал конфликт с Моргенштерном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал конфликт с известным рэпером Моргенштерном. Ранее Шлеменко не раз жёстко критиковал Моргенштерна, который, по его мнению, исповедует ложные ценности.

«Меня обвиняют некоторые, что я гонюсь за хайпом, но если бы мне был нужен хайп, то лучше ситуации не придумать, согласитесь. Встретиться с ним (с Моргенштерном. — Прим. «Чемпионата»), пообщаться, разыграть какую-нибудь сценку дебильную: потолкаться, с его охраной подраться. Конечно, это даст хайп. Но с точки зрения понятий человеческих… Я же не лицемер по жизни. И высказался я о нём не ради хайпа.

Моя главная задача — обратить внимание на проблему, и я это сделал. Теперь во многих городах начинают запрещать его концерты. А то, что кто-то из индустрии ММА пытается с ним сотрудничать, сделать на этом хайп, — ну я не буду такого поддерживать. В моей жизни я никогда не зарабатывал на том, что убивает людей. И никогда не гнался за хайпом», — цитирует Шлеменко Sport24.