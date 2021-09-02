Комментатор UFC Джо Роган заразился коронавирусом

Известный комментатор UFC Джо Роган рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в видео, выложенном в его «инстаграме».

По словам Рогана, его тест на коронавирус дал положительный результат, после того как у него возникли соответствующие симптомы. Он сообщил, что не контактировал с членами семьи, и добавил, что лишь один день чувствовал себя действительно плохо, а потом ему стало лучше благодаря препаратам. Несмотря на это, он вынужден отказаться от проведения шоу в Нэшвилле, которое изначально было запланировано на ближайшие выходные.

Напомним, в ближайший уик-энд состоится очередной турнир UFC серии Fight Night, в главном поединке которого сойдутся Дерек Брансон и Даррен Тилл.

