Комментатор UFC Джо Роган заразился коронавирусом
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Известный комментатор UFC Джо Роган рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в видео, выложенном в его «инстаграме».
По словам Рогана, его тест на коронавирус дал положительный результат, после того как у него возникли соответствующие симптомы. Он сообщил, что не контактировал с членами семьи, и добавил, что лишь один день чувствовал себя действительно плохо, а потом ему стало лучше благодаря препаратам. Несмотря на это, он вынужден отказаться от проведения шоу в Нэшвилле, которое изначально было запланировано на ближайшие выходные.
Напомним, в ближайший уик-энд состоится очередной турнир UFC серии Fight Night, в главном поединке которого сойдутся Дерек Брансон и Даррен Тилл.
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