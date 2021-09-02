Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комментатор UFC Джо Роган заразился коронавирусом

Комментатор UFC Джо Роган заразился коронавирусом
Комментарии

Известный комментатор UFC Джо Роган рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в видео, выложенном в его «инстаграме».

По словам Рогана, его тест на коронавирус дал положительный результат, после того как у него возникли соответствующие симптомы. Он сообщил, что не контактировал с членами семьи, и добавил, что лишь один день чувствовал себя действительно плохо, а потом ему стало лучше благодаря препаратам. Несмотря на это, он вынужден отказаться от проведения шоу в Нэшвилле, которое изначально было запланировано на ближайшие выходные.

Напомним, в ближайший уик-энд состоится очередной турнир UFC серии Fight Night, в главном поединке которого сойдутся Дерек Брансон и Даррен Тилл.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021