У Вячеслава Дацика родилась дочь

У скандально известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика родилась дочь. Об этом он сообщил в «сториз» своего «инстаграма».
«Дождались нашу чемпионку — Валькирию Злату», — написал Дацик.
Фото: «инстаграм» вячеслава дацика
На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.
Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы. В ноябре 2020 года Дацик вышел из колонии по УДО.
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