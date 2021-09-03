У Вячеслава Дацика родилась дочь

У скандально известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика родилась дочь. Об этом он сообщил в «сториз» своего «инстаграма».

«Дождались нашу чемпионку — Валькирию Злату», — написал Дацик.

Фото: «инстаграм» вячеслава дацика

На счету Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы. В ноябре 2020 года Дацик вышел из колонии по УДО.