Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дос Аньос: поединок с Махачевым — мой последний шанс добраться до титульного боя

Дос Аньос: поединок с Махачевым — мой последний шанс добраться до титульного боя
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразильский боец Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от боя с российским спортсменом Исламом Махачевым.

«Это мой последний шанс добраться до титульного боя. Нужно быть реалистом. Речь не о том, что я близок к завершению карьеры. Я в полном порядке, хорошо тренируюсь, у меня нет травм. У меня за плечами 43 боя, и только один из них я проиграл нокаутом, я не получаю нокаутов на тренировках, хорошо защищаюсь. У меня крепкий подбородок. Ставлю на то, что это сработает. Я знаю, что выиграю, причём досрочно», — цитирует дос Аньоса BJPenn.

Напомним, бой Махачев – дос Аньос состоится 30 октября на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби.

Напомним, Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021