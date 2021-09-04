Дос Аньос: поединок с Махачевым — мой последний шанс добраться до титульного боя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразильский боец Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от боя с российским спортсменом Исламом Махачевым.



«Это мой последний шанс добраться до титульного боя. Нужно быть реалистом. Речь не о том, что я близок к завершению карьеры. Я в полном порядке, хорошо тренируюсь, у меня нет травм. У меня за плечами 43 боя, и только один из них я проиграл нокаутом, я не получаю нокаутов на тренировках, хорошо защищаюсь. У меня крепкий подбородок. Ставлю на то, что это сработает. Я знаю, что выиграю, причём досрочно», — цитирует дос Аньоса BJPenn.



Напомним, бой Махачев – дос Аньос состоится 30 октября на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби.

Напомним, Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).