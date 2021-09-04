Калеб Плант: бой с Альваресом — не ради денег

Чемпион IBF Калеб Плант заявил, что участвует в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом не из-за денег.

«Я делаю это не ради денег. Если бы меня это интересовало, то я бы поехал в пятинедельный лагерь с четырьмя неделями на подготовку, как это сделал Каллум Смит.

Очень хочу, чтобы моё имя осталось в истории. Вот почему я так много работал. Говорил это раньше, но я очень многим пожертвовал.

В жизни всегда будут неровности на дороге. Итак, я знал, что этот бой произойдёт, несмотря ни на что. Просто не думал, что он состоится так рано», — приводит слова Калеба BoxingScene.

Ранее Альварес заявлял, что в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом хочет провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.



Свой последний бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.