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Брансон после боя с Тиллом бросил вызов Адесанье

Брансон после боя с Тиллом бросил вызов Адесанье
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Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон одержал победу в бою с Дареном Тиллом из Англии на UFC Вегас 36, после чего бросил вызов чемпиону UFC в среднем Весе новозеландцу Исраэлю Адесанье.

«Успокойся, мальчик. Ты всё ещё бездельник, сынок», – ответил Адесанья в своём «твиттере».

Брансон одержал победу в сегодняшнем бое, применив удушающий приём. Это его пятая победа подряд в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету американца 24 победы и 7 поражений.

Адесанья в последний раз дрался с итальянцем Марвином Веттори в июне этого года на турнире UFC 263. В этом поединке единогласным решением судей победил новозеландский спортсмен. В его активе 21 победа и одно поражение.

В ноябре 2018 года на турнире UFC 230 Брансон и Адесанья уже встречались в октагоне. Этот бой американский боец проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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