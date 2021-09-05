Брансон после боя с Тиллом бросил вызов Адесанье

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон одержал победу в бою с Дареном Тиллом из Англии на UFC Вегас 36, после чего бросил вызов чемпиону UFC в среднем Весе новозеландцу Исраэлю Адесанье.
«Успокойся, мальчик. Ты всё ещё бездельник, сынок», – ответил Адесанья в своём «твиттере».
Брансон одержал победу в сегодняшнем бое, применив удушающий приём. Это его пятая победа подряд в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету американца 24 победы и 7 поражений.
Адесанья в последний раз дрался с итальянцем Марвином Веттори в июне этого года на турнире UFC 263. В этом поединке единогласным решением судей победил новозеландский спортсмен. В его активе 21 победа и одно поражение.
В ноябре 2018 года на турнире UFC 230 Брансон и Адесанья уже встречались в октагоне. Этот бой американский боец проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
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