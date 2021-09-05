Теофимо Лопес: реванша с Ломаченко не будет

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес заявил, что не собирается соглашаться на реванш с украинским боксёром Василием Ломаченко.



«Считаю ли я себя королём лёгкого веса после победы над Ломаченко? Безусловно. Так сказал даже сам Ломаченко. Он пытается драться с моими объедками, хочет вернуть, очистить своё имя. Забавно, что все считают, что он получит бой со мной. Я смотрю только вперёд, мы прошли этот этап. Теперь мы смотрим на более важные вещи, вроде боя с Джошем Тейлором и другими бойцами. Реванша с Ломаченко не будет. Если бы я потерпел поражение, он бы вообще никогда не дал мне такой возможности. Так почему же я должен ему её предоставлять? Я не стану этого делать», — приводит слова Теофимо Лопеса Sky Sports.