Джефф Монсон может подраться на голых кулаках под флагом России против американца

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что может провести поединок на голых кулаках под флагом России против американца.

«Как я уже говорил, я выступлю в лиге Hardcore MMA. Но также есть возможность провести поединок в рамках Hardcore FC в декабре, где подразумевается драка между бойцами из США и России на голых кулаках.

Я, конечно, буду представлять Россию, являясь гражданином страны. А против меня, возможно, выйдет американский боксёр. Сейчас главное — найти оппонента. А так я готов провести бой, активно тренируюсь и нахожусь в хорошей форме», — цитирует Монсона Sport24.

Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.