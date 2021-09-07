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Александр Емельяненко: позвонил Фёдору — у него истерика началась. Думал, захлебнётся

Александр Емельяненко: позвонил Фёдору — у него истерика началась. Думал, захлебнётся
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с братом, легендарным бойцом MMA Фёдором Емельяненко, выступающим в Bellator. Братья Емельяненко не поддерживают отношений на протяжении многих лет. Периодически они обмениваются публичными выпадами.

«С Фёдором не общаемся уже очень давно, лет 14 — вообще не разговариваем. Один раз я ему позвонил, у него аж истерика началась. Я думал, он захлебнётся в своих словах. Я выслушал его, положил трубку и понял, что отношения нам ещё долго не наладить.

Вообще не верю в примирение. Мне очень комфортно и спокойно живётся без Фёдора. Когда с Фёдором, нужно что-то под его дудку делать: плясать, угождать ему, ходить облизывать, чтобы он доволен всем этим был. А сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе. И никакие Фёдоры поперёк дороги у меня не стоят», — рассказал А. Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

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