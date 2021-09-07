Шлеменко рассказал, за кого будет болеть в бою Исмаилов — Минеев
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, за кого поболеет в матче-реванше с участием бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 16 октября, в первом поединке в октябре 2018 года судьи зафиксировали ничью.
По словам Шлеменко, его симпатии на стороне Исмаилова.
«У Исмаилова сейчас бой. Что я буду ему ломать все планы? Могу ему пожелать только, чтобы хорошо подготовился и быстрее решил все свои вопросы. Ну и победы могу ему пожелать, потому что если у него всё получится, то наш бой будет ещё более актуальным. Поэтому нам не стоит проводить совместные тренировки», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Вячеслава Абдусаламова.
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