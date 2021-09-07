«Он был бы фантастическим». Конору Макгрегору предрекли успех в рестлинге

Американский рестлер Джон Сина предположил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор преуспел бы в рестлинге.



«Он был бы фантастическим в этой стезе. Он делает как раз то, чем занимаемся мы. Хотя его действия всё-таки менее предсказуемы. Наши сюрпризы вынуждают людей выбирать своё собственное приключение. Его сюрпризы — выбить несколько зубов или сделать операцию. Нельзя сказать, что с нами этого не происходит, ошибки случаются. Но у него это не ошибки. Надеюсь, когда-нибудь это случится», — приводит слова Сины Bleacher Report со ссылкой на подкаст That Scene with Dan Patrick.



Ранее знаменитый рефери UFC Джон Маккарти рассказал, какую ошибку, по его мнению, допустил Макгрегор во втором поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

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