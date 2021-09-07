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Джон Маккарти указал Макгрегору на ошибку во втором бою с Порье

Джон Маккарти указал Макгрегору на ошибку во втором бою с Порье
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Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти рассказал, какую ошибку, по его мнению, допустил бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор во втором поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

«Во втором поединке с Порье он допустил ошибку, когда дрался как боксёр. Ведя бой в другом стиле, он убрал некоторые аспекты, делавшие его опасным. Дело в том, что он смотрел в будущее и собирался драться с кем-то другим на боксёрском ринге. Это не сработало», — цитирует Маккарти Sportskeeda.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск, Порье одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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